В Британии началось расследование против Telegram

Медиарегулятор Великобритании Ofcom начал расследование в отношении Telegram, сообщает ТАСС. Отмечается, что через мессенджер может распространяться незаконный контент, содержащий «сексуальное насилие над детьми».

Как сообщает регулятор, расследование проводится в соответствии с законом о безопасности в интернете 2023 года. Его цель — выяснить, «соблюдает ли платформа свои обязанности по предотвращению распространения» указанных материалов.

Регулятор подчеркнул, что в Соединенном Королевстве запрещено как распространять, так и хранить материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. При этом поставщики межпользовательских сервисов обязаны оценивать и минимизировать риски совершения подобных тяжких преступлений на своих платформах.

Ранее суд оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф в 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.