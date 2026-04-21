21 апреля 2026 в 14:06

В Британии началось расследование против Telegram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Медиарегулятор Великобритании Ofcom начал расследование в отношении Telegram, сообщает ТАСС. Отмечается, что через мессенджер может распространяться незаконный контент, содержащий «сексуальное насилие над детьми».

Как сообщает регулятор, расследование проводится в соответствии с законом о безопасности в интернете 2023 года. Его цель — выяснить, «соблюдает ли платформа свои обязанности по предотвращению распространения» указанных материалов.

Регулятор подчеркнул, что в Соединенном Королевстве запрещено как распространять, так и хранить материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми. При этом поставщики межпользовательских сервисов обязаны оценивать и минимизировать риски совершения подобных тяжких преступлений на своих платформах.

Ранее суд оштрафовал Telegram на общую сумму 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента и пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). За первый протокол назначили штраф в 7 млн рублей, за второй — 3,5 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

