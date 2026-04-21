Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:29

Названа вероятная причина гибели айсберга размером с два Петербурга

Географ Осокин назвал естественным процессом гибель А23а

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гибель айсберга А23а, размер которого достигал площади двух Санкт-Петербургов, является естественной, рассказал кандидат географических наук Николай Осокин. В разговоре с «Ямал-медиа» эксперт подчеркнул, что такие ледники не связаны с потеплением или похолоданием и представляют собой редкое явление.

Такие айсберги — очень редкое явление, не связанное с потеплением или похолоданием. Это связано прежде всего с движением ледника, с движением ледникового антарктического покрова. Это естественный процесс, когда ледник накапливает лед в центральной части и теряет фрагменты, — пояснил Осокин.

21 апреля пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщила, что крупнейший в мире айсберг А23а, за которым специалисты наблюдали 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие фрагменты, потеряв за время своего существования 99% исходной площади.

Мир
айсберги
ледники
ученые
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.