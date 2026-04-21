Названа вероятная причина гибели айсберга размером с два Петербурга

Гибель айсберга А23а, размер которого достигал площади двух Санкт-Петербургов, является естественной, рассказал кандидат географических наук Николай Осокин. В разговоре с «Ямал-медиа» эксперт подчеркнул, что такие ледники не связаны с потеплением или похолоданием и представляют собой редкое явление.

Такие айсберги — очень редкое явление, не связанное с потеплением или похолоданием. Это связано прежде всего с движением ледника, с движением ледникового антарктического покрова. Это естественный процесс, когда ледник накапливает лед в центральной части и теряет фрагменты, — пояснил Осокин.

21 апреля пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщила, что крупнейший в мире айсберг А23а, за которым специалисты наблюдали 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие фрагменты, потеряв за время своего существования 99% исходной площади.