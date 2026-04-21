Айсберг размером с два Петербурга рассыпался в океане В ААНИИ сообщили о расколе крупнейшего айсберга А23а на мелкие части

Крупнейший в мире айсберг А23а, за которым специалисты наблюдали 40 лет, завершает свою историю, сообщила 21 апреля пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ледяной гигант раскололся на мелкие фрагменты, потеряв за время своего существования 99% исходной площади.

Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км, — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По словам специалиста, сейчас айсберг продолжает дрейф по чистой воде и буквально на глазах раскалывается. Солощук добавила, что за три месяца он преодолел около 1000 км, пересек границу Атлантического и Южного океанов и оказался в районе 49 градусов южной широты.

В ААНИИ заявили, что в 1986 году А23а откололся от края шельфового ледника Фильхнера. На момент образования площадь айсберга составляла 4170 кв. км, это почти в два раза превышало площадь Петербурга.

