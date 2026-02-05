В Крыму допустили увеличение ледяного поля возле Бакальской косы В ФГБУ «Заповедный Крым» подтвердили, что ледяное поле может увеличиться

Ледяное поле у Бакальской косы на северо-западе Крыма может увеличиться из-за погодных условий, сообщил РИА Новости заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Крюков. По его словам, невозможно точно предугадать, сколько еще продержится дрейфующий лед.

Сколько еще пробудут льды, зависит от погоды. При преобладании атмосферного влияния с севера они еще задержатся и даже увеличатся, а при смене атмосферного влияния на южное — температура возрастет, и льды разойдутся, — рассказал собеседник.

Ранее в Черном море заметили огромное ледяное поле протяженностью более семи километров. По словам Крюкова, необычное скопление льда возникло в мелководном Каркинитском заливе, который из-за своих географических особенностей выполняет роль природного «холодильника».

До этого в акватории Азовского моря недалеко от Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился примерно в 78 километрах от Керчи и в 35 километрах от города Щелкино.