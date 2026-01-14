В Совфеде ответили, насколько опасен «ледник Судного дня»

Таяние ледника Туэйтса, также называемого ледником Судного дня, ничем не угрожает России, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко. По его словам, которые приводит ТАСС, откалывание льда — это естественный природный процесс.

«Ледник Судного дня» звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Откалывание льда от ледников в Антарктиде и Арктике — это нормальный, постоянный природный процесс, — объяснил Аноприенко.

Он добавил, что когда айсберги уплывают в более теплые широты, они постепенно тают. Более того, находящиеся в океане льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы», отметил Аноприенко. По его словам, принцип тот же, что у льда в стакане.

Ранее член Русского географического общества Анатолий Таврический заявил, что ледник Судного дня начал активно смещаться. По его словам, прежде всего это угрожает судоходству. Площадь ледника сопоставима с территорией Великобритании. Таврический убежден, что за ним необходимо постоянно следить.