Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 07:50

В Совфеде ответили, насколько опасен «ледник Судного дня»

Сенатор Аноприенко заявил, что таяние ледника Туэйтса не угрожает России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Таяние ледника Туэйтса, также называемого ледником Судного дня, ничем не угрожает России, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко. По его словам, которые приводит ТАСС, откалывание льда — это естественный природный процесс.

«Ледник Судного дня» звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников. Откалывание льда от ледников в Антарктиде и Арктике — это нормальный, постоянный природный процесс, — объяснил Аноприенко.

Он добавил, что когда айсберги уплывают в более теплые широты, они постепенно тают. Более того, находящиеся в океане льдины и айсберги практически не добавляют воды «сверх нормы», отметил Аноприенко. По его словам, принцип тот же, что у льда в стакане.

Ранее член Русского географического общества Анатолий Таврический заявил, что ледник Судного дня начал активно смещаться. По его словам, прежде всего это угрожает судоходству. Площадь ледника сопоставима с территорией Великобритании. Таврический убежден, что за ним необходимо постоянно следить.

Совет Федерации
Совфед
сенаторы
айсберги
ледники
потепление
Антарктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ разорвал легковушку под Белгородом с гражданскими внутри
Более 20 человек стали жертвами обрушения строительного крана в Таиланде
Захарова разоблачила тактику ЕС в охваченном протестами Иране
Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону
Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»
В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»
«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу
Скончалась одна из первых активисток борьбы с расизмом
Депутат Госдумы раскрыл, что стало яблоком раздора между США и Европой
Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы
Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения
В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян
США обратились к Европе за разведданными по Ирану
Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Назван неожиданный кандидат на должность переговорщика по Украине от ЕС
Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей
Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.