Стало известно, кому подарили розы на миллионы рублей в Москве Mash: розы на миллионы рублей подарили 16-летней дочери московского бизнесмена

Девушкой, которой преподнесли гору роз за несколько миллионов рублей, оказалась 16-летняя дочь крупного московского бизнесмена, сообщает Telegram-канал Mash. По одной из версий, эффектный жест для ученицы девятого класса организовал 24-летний поклонник из Краснодара.

По данным канала, отец девушки владеет крупной фирмой по торговле зерном с оборотом 5 млрд рублей за прошлый год. Сама школьница выложила полученный подарок во все социальные сети и сняла несколько видео, при этом большую часть цветов позже выбросили сотрудники управляющей компании.

Судя по публикациям в соцсетях девушки, красивые жесты от ухажера начались еще неделю назад. В четверг она выложила фотографии трех огромных корзин с розами: две с красными и одну с белыми.

Личность воздыхателя пока до конца не ясна. Лавры организатора подарка взял на себя 24-летний житель Краснодара, который, по его словам, работает таксистом и заработал 2,5 млн рублей на завоевание сердца девушки.

По данным организаторов, всего в партии насчитывалось 20 тыс. роз. Каждый цветок обошелся заказчику примерно в 30 рублей за штуку благодаря 60-процентной скидке от розничной цены.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жилой комплекс в московском районе Раменки полностью завалили примерно миллионом роз. Общая стоимость цветов оценивалась тогда почти в 70 млн рублей.