19 апреля 2026 в 15:42

Появились кадры признания в любви стоимостью 70 млн рублей

Розы на 70 млн рублей привезли в московский ЖК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жилой комплекс в московском районе Раменки полностью завалили примерно миллионом роз, сообщает Telegram-канал Baza. Общая стоимость цветов оценивается почти в 70 млн рублей.

Разгрузка крупной партии цветов продолжалась всю ночь. Доставщики оставили розы на первом этаже здания. Десятки букетов расставили у вестибюля в несколько рядов и вдоль стен. Однако за цветами никто так и не пришел, и они остались на месте без вывоза.

Ранее экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась новым подарком. На опубликованных кадрах 45-летняя артистка позирует с эксклюзивной сумкой Chanel, украшенной золотой ручкой с жемчугом. Стоимость такой модели на площадках по продаже люксовых вещей достигает около 500 тыс. рублей.

Певица Надежда Бабкина до этого назвала хорошие эмоции лучшим подарком на 8 Марта. Артистка отметила, что с годами значимость материальных подарков для нее снизилась. Она призвала выбирать нестандартные сюрпризы. Знаменитость посоветовала дарить совместный досуг — квесты, игры или экстремальные развлечения.

