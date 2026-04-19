Появились кадры признания в любви стоимостью 70 млн рублей Розы на 70 млн рублей привезли в московский ЖК

Жилой комплекс в московском районе Раменки полностью завалили примерно миллионом роз, сообщает Telegram-канал Baza. Общая стоимость цветов оценивается почти в 70 млн рублей.

Разгрузка крупной партии цветов продолжалась всю ночь. Доставщики оставили розы на первом этаже здания. Десятки букетов расставили у вестибюля в несколько рядов и вдоль стен. Однако за цветами никто так и не пришел, и они остались на месте без вывоза.

