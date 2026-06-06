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06 июня 2026 в 17:06

Цветки размером с ладонь и сотни лепестков: многолетники, которые превратят клумбу в дорогой букет

Фото: D-NEWS.ru
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Пышные цветки, сотни лепестков и невероятный аромат — именно за это садоводы так любят пионовидные розы. Во время цветения такие кусты выглядят так, словно на участке расставили десятки дорогих букетов. Неудивительно, что именно эти сорта сегодня считаются одними из самых желанных для сада.

На самом деле пионовидные розы не являются отдельной группой. Так называют сорта с густомахровыми розеточными или чашевидными цветками, напоминающими пионы. Большинство из них относятся к знаменитым английским розам, но похожие сорта встречаются и у других селекционеров.

При выборе важно обращать внимание не только на внешний вид цветка, но и на способность сорта повторно цвести. Именно такие розы будут украшать участок волнами цветения с начала лета до осени. Также стоит учитывать устойчивость к дождям и болезням, поскольку густомахровые бутоны хуже просыхают после осадков.

Одним из самых красивых сортов считается «принцесса Александра оф Кент». Ее крупные насыщенно-розовые цветки достигают 12–14 см в диаметре и обладают ярким чайным ароматом. Не менее эффектно выглядит «манстед вуд» с бархатными бордово-малиновыми лепестками и глубоким старинным ароматом роз.

Любителям классических красных оттенков стоит обратить внимание на «Вильям Шекспир 2000». Его густомахровые цветки постепенно меняют окраску от насыщенно-красной до пурпурной. Для солнечных акцентов идеально подходит «Грэхам Томас» — одна из самых известных желтых английских роз.

Среди абрикосовых сортов особенно выделяется «леди оф Шалот». Эта роза отличается высокой устойчивостью и способна прощать начинающим садоводам небольшие ошибки в уходе. А если хочется создать романтическую арку или украсить беседку, отличным выбором станет «Пьер де Ронсар» с кремово-розовыми цветками, напоминающими старинные картины.

Для непрерывного цветения многие выбирают «Леонардо да Винчи». Его ярко-розовые густомахровые цветки собраны в крупные кисти и создают впечатление настоящего букета прямо на кусте. Не менее эффектны «помпонелла» с шаровидными цветками и «ред пиано» с плотными темно-красными бутонами.

Проверено редакцией
сад
розы
цветения
сорта
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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