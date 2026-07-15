Черенки роз не выкидываю: простой метод без корневина — старинный медовый раствор

Если после обрезки роз остаются хорошие черенки, никогда их не выбрасываю. Вместо покупных стимуляторов использую старый способ с медовым раствором. Он помогает подготовить черенки к укоренению, а заодно защищает свежие срезы. Метод подходит не только для роз, но и для смородины, винограда и многих комнатных растений.

Для приготовления вам понадобится: натуральный мед — 1 ст. л., теплая отстоянная вода — 3 л, рыхлый грунт, перлит или крупный песок.

Выберите здоровые побеги без повреждений и нарежьте черенки длиной 10–15 см, оставив на каждом по 2–4 почки. Нижний срез сделайте косым, верхний — прямым.

Растворите 1 ст. л. меда в 3 л теплой воды (не горячее 30–35 °С). Погрузите нижнюю часть черенков в раствор на 6–12 часов. Для комнатных растений обычно хватает 5–7 часов, а одревесневшие черенки роз или смородины можно оставить до 12 часов.

После замачивания сразу высадите черенки в легкий влажный субстрат. Хорошо подходит смесь из 2 частей грунта и 1 части перлита или крупного песка. Заглубите нижнюю почку, слегка уплотните землю и полейте.

Накройте посадки прозрачной бутылкой или пакетом, чтобы получилась мини-тепличка. Держите при температуре +20...+25 °С, ежедневно проветривайте по 10–15 минут и следите, чтобы грунт оставался слегка влажным.