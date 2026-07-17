Посадила — и любуюсь много лет: 8 многолетников, которые цветут долго и почти не требуют ухода

Посадила — и любуюсь много лет: 8 многолетников, которые цветут долго и почти не требуют ухода

Каждый садовод хотя бы раз мечтал о клумбе, которая остается красивой без бесконечных пересадок, подкормок и ежедневного ухода. И такие растения действительно существуют. Достаточно правильно подобрать многолетники — и уже через пару сезонов цветник станет только пышнее, а времени на уход потребуется совсем немного.

Большинство этих растений отличаются хорошей зимостойкостью, спокойно переносят кратковременную засуху и способны расти на одном месте 5–10 лет, а некоторые — и значительно дольше, если периодически делить разросшиеся кусты.

Лилейник

Один из самых неприхотливых многолетников. Высота большинства сортов — 60–100 см. Цветет обычно в июне — августе, а отдельный цветок живет всего один день, но благодаря большому количеству бутонов куст остается декоративным несколько недель. На одном месте может расти 10–15 лет.

Эхинацея пурпурная

Цветет с июля до сентября, достигая 80–120 см в высоту. Любит солнечные места и хорошо переносит засуху после укоренения. Соцветия долго сохраняют декоративность, а зимой становятся украшением сада и кормушкой для птиц.

Рудбекия блестящая

Яркие золотистые цветки появляются с июля до сентября, а иногда сохраняются до первых заморозков. Высота растений — 60–90 см. Хорошо зимует в большинстве регионов России и быстро разрастается.

Флокс метельчатый

Один из главных фаворитов летнего сада. Цветет с июля по сентябрь, многие современные сорта — до конца сентября. Высота кустов — 60–120 см. Лучше развивается на плодородной, умеренно влажной почве и хорошо реагирует на деление куста раз в несколько лет.

Шалфей дубравный

Компактный многолетник высотой 40–70 см. Основная волна цветения приходится на июнь — июль, а после удаления отцветших соцветий многие сорта повторно зацветают в августе. Засухоустойчив и очень привлекателен для пчел и шмелей.

Тысячелистник обыкновенный

Современные сорта поражают разнообразием окрасок — от белой до насыщенно-красной. Цветет с июня по сентябрь, высота — 40–80 см. Хорошо переносит жару, бедные почвы и практически не требует ухода.

Вероника колосковая

Образует стройные вертикальные соцветия высотой 30–60 см. Цветет в июне — августе, предпочитает солнечные участки и хорошо переносит засушливую погоду. После обрезки отцветших цветоносов нередко повторно выпускает новые.

Котовник Фассена

Один из самых долгоцветущих многолетников. Его сиренево-голубые соцветия украшают сад с июня до сентября, а после легкой стрижки кусты быстро восстанавливаются и продолжают цвести. Высота растений — 40–60 см. Котовник отличается высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и прекрасно растет даже на бедных почвах.