Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 12:25

Посадила — и любуюсь много лет: 8 многолетников, которые цветут долго и почти не требуют ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый садовод хотя бы раз мечтал о клумбе, которая остается красивой без бесконечных пересадок, подкормок и ежедневного ухода. И такие растения действительно существуют. Достаточно правильно подобрать многолетники — и уже через пару сезонов цветник станет только пышнее, а времени на уход потребуется совсем немного.

Большинство этих растений отличаются хорошей зимостойкостью, спокойно переносят кратковременную засуху и способны расти на одном месте 5–10 лет, а некоторые — и значительно дольше, если периодически делить разросшиеся кусты.

Лилейник

Один из самых неприхотливых многолетников. Высота большинства сортов — 60–100 см. Цветет обычно в июне — августе, а отдельный цветок живет всего один день, но благодаря большому количеству бутонов куст остается декоративным несколько недель. На одном месте может расти 10–15 лет.

Эхинацея пурпурная

Цветет с июля до сентября, достигая 80–120 см в высоту. Любит солнечные места и хорошо переносит засуху после укоренения. Соцветия долго сохраняют декоративность, а зимой становятся украшением сада и кормушкой для птиц.

Рудбекия блестящая

Яркие золотистые цветки появляются с июля до сентября, а иногда сохраняются до первых заморозков. Высота растений — 60–90 см. Хорошо зимует в большинстве регионов России и быстро разрастается.

Флокс метельчатый

Один из главных фаворитов летнего сада. Цветет с июля по сентябрь, многие современные сорта — до конца сентября. Высота кустов — 60–120 см. Лучше развивается на плодородной, умеренно влажной почве и хорошо реагирует на деление куста раз в несколько лет.

Шалфей дубравный

Компактный многолетник высотой 40–70 см. Основная волна цветения приходится на июнь — июль, а после удаления отцветших соцветий многие сорта повторно зацветают в августе. Засухоустойчив и очень привлекателен для пчел и шмелей.

Тысячелистник обыкновенный

Современные сорта поражают разнообразием окрасок — от белой до насыщенно-красной. Цветет с июня по сентябрь, высота — 40–80 см. Хорошо переносит жару, бедные почвы и практически не требует ухода.

Вероника колосковая

Образует стройные вертикальные соцветия высотой 30–60 см. Цветет в июне — августе, предпочитает солнечные участки и хорошо переносит засушливую погоду. После обрезки отцветших цветоносов нередко повторно выпускает новые.

Котовник Фассена

Один из самых долгоцветущих многолетников. Его сиренево-голубые соцветия украшают сад с июня до сентября, а после легкой стрижки кусты быстро восстанавливаются и продолжают цвести. Высота растений — 40–60 см. Котовник отличается высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и прекрасно растет даже на бедных почвах.

Проверено редакцией
Читайте также
Шелковые цветы и цветение до морозов: почему я сажаю годецию и 3 шикарных сорта
Общество
Шелковые цветы и цветение до морозов: почему я сажаю годецию и 3 шикарных сорта
Июль — время черенковать гортензию: как получить новый куст без покупки
Семья и жизнь
Июль — время черенковать гортензию: как получить новый куст без покупки
Дачникам рассказали, можно ли восстановить растения после смерча
Общество
Дачникам рассказали, можно ли восстановить растения после смерча
Посадите эту красавицу у дома: мальва Альба цветет месяцами и терпит морозы
Общество
Посадите эту красавицу у дома: мальва Альба цветет месяцами и терпит морозы
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
Общество
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
сад
растения
многолетники
уход
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.