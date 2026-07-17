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17 июля 2026 в 13:58

Быстров раскрыл, какая из команд имеет больше шансов в матче за Суперкубок

Быстров: «Зенит» подходит к Суперкубку в более хорошей форме, чем «Спартак»

Кристофер Ву (Спартак) Кристофер Ву (Спартак) Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
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Петербургский «Зенит» подходит в лучшей форме к матчу за Суперкубок России, нежели московский «Спартак», считает бывший полузащитник команд Владимир Быстров. В разговоре с Metaratings он отметил, что в подобных играх тяжело выделить фаворита.

После двух месяцев перерыва каждая из команд может находиться в любом состоянии. «Зенит» в хорошей форме перед Суперкубком, судя по предсезонным матчам. Про «Спартак» такого сказать не могу, — сказал Быстров.

Матч за Суперкубок России состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов. В прошлом сезоне «Зенит» набрал 68 очков и выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), а «Спартак» в суперфинале Кубка России одолел «Краснодар» — (1:1, 4:3 по пенальти).

Ранее экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной РФ Александр Мостовой заявил, что шансы команд в этом матче равны. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что в прошлом сезоне столичная команда выбила сине-бело-голубых из Кубка страны.

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