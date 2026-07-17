Политолога Барбашина объявили в розыск после признания иноагентом Политолога-иноагента Антона Барбашина объявили в розыск по статье УК

МВД РФ объявило в розыск политолога Антона Барбашина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовной статье, следует из базы ведомства. Барбашин является редакционным директором журнала Riddle Russia.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — написано в карточке Барбашина в базе розыска.

В ноябре 2022 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовского издания Riddle. В ведомстве заявили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают с политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задолженность на сумму более 1,4 млн рублей. Уточняется, что Надеждин не оплатил исполнительский сбор. Производство по взысканию долга было возбуждено еще в 2024 году.

Между тем налоговые органы приостановили операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за задолженности более 29 млн рублей. В документах в качестве основания указано решение налогового органа о взыскании задолженности.