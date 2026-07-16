Счета блогера-иноагента заблокировали из-за долга в 29 млн рублей

Налоговые органы приостановили операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за крупного долга, превышающего 29 млн рублей, сообщает РИА Новости. Решение о блокировке операций по счетам было вынесено фискальным ведомством 25 мая текущего года.

В качестве юридического основания в документах указано принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности. Точная сумма неисполненных обязательств создателя контента перед государственным бюджетом составляет более 29,3 млн рублей. У блогера также продолжают действовать более ранние ограничения на банковские операции, наложенные еще 28 января.

Сам владелец счетов уже продолжительное время находится за пределами Российской Федерации на фоне уголовного преследования. В августе 2025 года, российский суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание было назначено по статье о распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ, при этом осужденному также вменили крупный штраф в размере 99,5 млн рублей.

Ранее журналистка Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была оштрафована на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства об иноагентах. Постановление вынес Савеловский районный суд Москвы 14 июля 2026 года.