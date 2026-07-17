Дачникам рассказали, можно ли восстановить растения после смерча Эколог Рыбальченко: уцелевшие после смерча растения можно восстановить

Уцелевшие после смерча растения подлежат восстановлению, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. Однако, по его словам, для начала нужно устранить последствия стихии, убрав стекло и обломки.

После смерча главное — сначала убрать опасность, а уже потом «лечить» почву. Если грядки размыты, землю нужно аккуратно вернуть на место, убрать стекло, металл, обломки кровли, топливо и другие загрязнители. Уцелевшие растения не спешите выдергивать: полегшие томаты, кусты и многолетники часто можно поднять, подвязать, обрезать сломанные части и хорошо полить. Оголенные корни присыпают влажной плодородной землей и мульчируют, — поделился Рыбальченко.

Он подчеркнул, что после прохождения техники сильно уплотненную почву не сразу глубоко перекапывают, а сначала рыхлят вилами или аэрируют и вносят компост, перегной и мульчу. По словам эксперта, если участок был затоплен грязной водой или чувствуется запах топлива и химикатов, не рекомендуется употреблять урожай до проверки состояния почвы.

С деревьями важно не рисковать. Полностью вывороченные крупные растения почти никогда не стоит пытаться поставить обратно самостоятельно из-за нарушения корней и риска падения. Их распиливают и вывозят специалисты. Небольшое молодое дерево, наклоненное вместе с целым корневым комом, иногда можно выправить в первые часы или дни, закрепить растяжками и обильно поливать, но лучше делать это после осмотра арбориста, — добавил Рыбальченко.

Он отметил, что у стоящих деревьев убирают только сломанные и висячие ветки, не удаляя всю крону сразу. По словам эколога, древесину можно использовать для получения дров, щепы и мульчи, однако ветки больных растений, пораженные вредителями, лучше не измельчать и не распределять по территории.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что колонновидные яблони — это деревья с уникальной формой мутации. По ее словам, они растут вертикально, образуя плоды на коротких ветках и не имеют традиционной кроны.