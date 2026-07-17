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17 июля 2026 в 10:25

Дачникам рассказали, можно ли восстановить растения после смерча

Эколог Рыбальченко: уцелевшие после смерча растения можно восстановить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уцелевшие после смерча растения подлежат восстановлению, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. Однако, по его словам, для начала нужно устранить последствия стихии, убрав стекло и обломки.

После смерча главное — сначала убрать опасность, а уже потом «лечить» почву. Если грядки размыты, землю нужно аккуратно вернуть на место, убрать стекло, металл, обломки кровли, топливо и другие загрязнители. Уцелевшие растения не спешите выдергивать: полегшие томаты, кусты и многолетники часто можно поднять, подвязать, обрезать сломанные части и хорошо полить. Оголенные корни присыпают влажной плодородной землей и мульчируют, — поделился Рыбальченко.

Он подчеркнул, что после прохождения техники сильно уплотненную почву не сразу глубоко перекапывают, а сначала рыхлят вилами или аэрируют и вносят компост, перегной и мульчу. По словам эксперта, если участок был затоплен грязной водой или чувствуется запах топлива и химикатов, не рекомендуется употреблять урожай до проверки состояния почвы.

С деревьями важно не рисковать. Полностью вывороченные крупные растения почти никогда не стоит пытаться поставить обратно самостоятельно из-за нарушения корней и риска падения. Их распиливают и вывозят специалисты. Небольшое молодое дерево, наклоненное вместе с целым корневым комом, иногда можно выправить в первые часы или дни, закрепить растяжками и обильно поливать, но лучше делать это после осмотра арбориста, — добавил Рыбальченко.

Он отметил, что у стоящих деревьев убирают только сломанные и висячие ветки, не удаляя всю крону сразу. По словам эколога, древесину можно использовать для получения дров, щепы и мульчи, однако ветки больных растений, пораженные вредителями, лучше не измельчать и не распределять по территории.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что колонновидные яблони — это деревья с уникальной формой мутации. По ее словам, они растут вертикально, образуя плоды на коротких ветках и не имеют традиционной кроны.

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