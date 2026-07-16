Чеснок уже пора убирать: два надежных способа понять зрелость без гаданий

Чеснок уже пора убирать: два надежных способа понять зрелость без гаданий

Многие дачники привыкли ориентироваться на стрелки чеснока, но этот способ может подвести. На одной грядке даже одинаковые сорта созревают не всегда одновременно, поэтому лучше смотреть на другие признаки.

Главный ориентир — листья. Если сухих перьев стало больше, чем зеленых, растение остановило рост и готово к уборке. Еще один способ — проверить шейку стебля и зубчики: у созревшего чеснока шейка слегка размягчается, а дольки хорошо заметны под оболочкой. Не стоит оставлять головки в земле слишком долго — они могут потрескаться и хуже храниться.

За неделю до уборки прекратите полив. Выкапывайте чеснок в сухую погоду вилами, затем просушите 7–10 дней в темном месте и только после этого обрежьте корни и стебель.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что такие признаки помогают собрать чеснок вовремя. Дополнительно советует сразу отделять поврежденные головки — их лучше использовать первыми, а здоровый урожай — оставить для хранения.

Ранее сообщалось: если замиокулькас перестал выпускать новые листья, а его побеги потеряли насыщенный цвет, помочь может своевременная подкормка. В июле растение особенно хорошо реагирует на железо в хелатной форме.