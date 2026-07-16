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16 июля 2026 в 18:57

Чеснок уже пора убирать: два надежных способа понять зрелость без гаданий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники привыкли ориентироваться на стрелки чеснока, но этот способ может подвести. На одной грядке даже одинаковые сорта созревают не всегда одновременно, поэтому лучше смотреть на другие признаки.

Главный ориентир — листья. Если сухих перьев стало больше, чем зеленых, растение остановило рост и готово к уборке. Еще один способ — проверить шейку стебля и зубчики: у созревшего чеснока шейка слегка размягчается, а дольки хорошо заметны под оболочкой. Не стоит оставлять головки в земле слишком долго — они могут потрескаться и хуже храниться.

За неделю до уборки прекратите полив. Выкапывайте чеснок в сухую погоду вилами, затем просушите 7–10 дней в темном месте и только после этого обрежьте корни и стебель.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что такие признаки помогают собрать чеснок вовремя. Дополнительно советует сразу отделять поврежденные головки — их лучше использовать первыми, а здоровый урожай — оставить для хранения.

Ранее сообщалось: если замиокулькас перестал выпускать новые листья, а его побеги потеряли насыщенный цвет, помочь может своевременная подкормка. В июле растение особенно хорошо реагирует на железо в хелатной форме.

Проверено редакцией
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