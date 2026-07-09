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09 июля 2026 в 19:09

Бледные листья останутся в прошлом: простая июльская подкормка разбудит замиокулькас

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если замиокулькас перестал выпускать новые листья, а его побеги потеряли насыщенный цвет, помочь может своевременная подкормка. В июле растение особенно хорошо реагирует на железо в хелатной форме, которое легко усваивается и поддерживает образование хлорофилла.

Для раствора разведите 0,5 г хелата железа в 1 литре воды. Подкормку можно внести под корень после обычного полива или использовать для опрыскивания. При поливе раствор лейте по краю горшка, не попадая на стебли. Процедуру проводят один раз до конца июля, пока замиокулькас находится в фазе активного роста. После такой подпитки листья становятся более темными и плотными, а растение активнее выпускает новые побеги.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что замиокулькас быстрее пошел в рост и стал выглядеть заметно здоровее. Она также советует не переливать растение: между поливами грунт должен полностью просохнуть, иначе клубень может начать загнивать.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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