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17 июля 2026 в 10:10

Опрос показал уровень доверия россиян Путину

ФОМ: Путину доверяют 67% россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 67%, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 10 по 12 июля среди 1,5 тыс. респондентов. Еще 66% участников заявили, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями.

О доверии Владимиру Путину заявили 67% россиян. Также большинство населения (66%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — следует из сообщения.

Положительную оценку работе правительства дал 41% опрошенных. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 49% россиян.

Рейтинг парламентских партий возглавляет «Единая Россия» с 36% поддержки. У КПРФ — 11%, у ЛДПР — 9%, у «Новых людей» — 7%, у «Справедливой России» — 4%.

Неделю назад уровень доверия к Путину достиг 69%. При этом 71% граждан считают, что он успешно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

До этого глава государства заявил, что сила россиян заключается в их способности преодолевать любые трудности и страхи. По его словам, именно это качество позволяет нации двигаться только вперед.

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