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10 июля 2026 в 10:04

Стал известен уровень доверия Путину

ФОМ: уровень доверия Путину среди россиян составил 69%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 69%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Большинство населения (71%) также одобряет его работу на посту главы государства.

О доверии Владимиру Путину заявили 69% россиян. Также большинство населения (71%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, — отмечается в сообщении социологической службы.

Положительную оценку работы правительства дали 45% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% опрошенных. Среди партий лидирует «Единая Россия» с 35% поддержки. Далее следуют ЛДПР с 11%, КПРФ с 9%, «Новые люди» с 7% и «Справедливая Россия» с 3%. Опрос проводился в период с 3 по 5 июля среди 1,5 тыс. респондентов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что всем известно, какую именно партию президент России поддержит на парламентских выборах осенью. Он добавил, что перенос выборов не обсуждается.

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