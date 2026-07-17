Британский суд пошел наперекор России в деле о разводе Потаниных

Высокий суд Англии и Уэльса принял решение, согласно которому он может заслушать показания российского миллиардера Владимира Потанина без предварительного согласия РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Данное решение вынесено в рамках многолетнего судебного разбирательства о разделе совместно нажитого имущества бизнесмена с его бывшей супругой Натальей.

Потанины прожили в браке около 30 лет и официально оформили развод еще в 2014 году. Тогда же российский суд разделил их имущество поровну, однако разделу подлежали только те активы, которые находились в непосредственной собственности супругов. При этом значительная часть семейного капитала фактически удерживалась через различные трасты и офшорные компании. Сам миллиардер никогда не отрицал своего бенефициарного владения этими скрытыми структурами, что и послужило поводом для продолжения разбирательства за рубежом.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на $16,106 млрд. В рейтинг входят 20 россиян с общим капиталом $315,3 млрд. Среди них — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (82-е место), глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (83), президент «Норникеля» Владимир Потанин (87) и Мельниченко (105).