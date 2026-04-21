Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина

Британский судья Алистер Макдональд назначил на ноябрь 2026 года заключительные слушания по делу о разводе президента «Норильского никеля» Владимира Потанина и его бывшей жены Натальи, говорится в решении судьи. Процесс длится около восьми лет.

Принимая во внимание длительность процесса, который начался около восьми лет назад, крайне важно назначить дату заключительного слушания <…>. В этих обстоятельствах я предлагаю назначить окончательные слушания на даты в промежутке 15 дней в ноябре 2026 года, — говорится в документе.

Макдональд отметил, что участие в слушаниях обязательное, но против Потанина действуют персональные санкции Великобритании, поэтому судья предложил бизнесмену участвовать в заседании удаленно. Дела о разводе рассматриваются параллельно в Москве и Лондоне. Супруги были в браке с 1983 по 2014 год.

