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17 июля 2026 в 11:11

Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора

Детей в детсадах Самары прятали в укрытиях во время ракетной опасности

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Воспитатели детских садов Самары отвели детей в укрытия во время объявления угрозы ракетной атаки, передает RG.RU. Сигнал опасности поступил около 6:05 мск. К этому моменту некоторые родители уже успели привести детей в дошкольные учреждения.

Информация о том, что детей отвели в укрытия, была в чатах детсадов, — рассказали горожане.

Ракетная тревога разбудила многих жителей Самары. Сирены оповещения были слышны в разных районах города, а некоторые очевидцы сообщили, что сигнал застал их на остановках общественного транспорта.

Сообщение о ракетной опасности также у губернатора региона Вячеслава Федорищева в МАКСе. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта. Метро продолжало работать в штатном режиме, а вход на станции был открыт для тех, кто хотел использовать их в качестве укрытия.

До этого в Московской области объявили ракетную опасность. Жителям рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

Регионы
Самарская область
Вячеслав Федорищев
дети
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