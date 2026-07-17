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17 июля 2026 в 10:19

Названы цифровые навыки, которые ученикам стоит освоить до сентября

Преподаватель Кириллов посоветовал школьникам научиться правильно работать с ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российским школьникам перед началом нового учебного года рекомендуется освоить пять ключевых навыков взаимодействия с нейросетями, которые позволят превратить искусственный интеллект в эффективного помощника в учебе, заявил NEWS.ru соавтор курса КанИИкулы, преподаватель онлайн-школы «Фоксфорд» Алексей Кириллов. По его словам, учащимся не следует считать правильным первый ответ ИИ, а также важно научиться грамотно формулировать запросы.

Чему школьникам важно научиться во взаимодействии с ИИ? Первое — это объяснять нейросетям, что именно вам нужно. Большинство пользователей получают посредственные ответы не потому, что ИИ «не умеет», а потому, что задают слишком общие вопросы. Вместо того, чтобы писать «объясни физику», гораздо эффективнее описать свою проблему, указать уровень знаний и попросить привести пример. Второе, возьмите за правило не соглашаться с первым ответом. Одна из самых распространенных ошибок — считать его окончательным. На практике лучшие результаты появляются после нескольких уточнений, — пояснил Кириллов.

Он добавил, что отличным навыком является умение просить нейросеть объяснять материал пошагово, с демонстрацией примеров. По словам преподавателя, также важно уметь «обучать» искусственный интеллект под себя, задавая нужный формат ответа с самого начала запроса.

Третье, просите нейросеть объяснять по шагам. Это хороший цифровой навык. Не ищите готовый ответ, а получайте алгоритм решения. Если попросить ИИ объяснить тему последовательно, показать пример и перечислить типичные ошибки, материал запоминается гораздо лучше. Четвертое, тренируйте искусственный интеллект под себя. Нейросеть можно «обучить» удобному для себя формату. Этот навык пригодится практически по любому предмету. И, наконец, пятое, стройте собственные «учебные проекты» с помощью ИИ. Самый продвинутый навык — использовать нейросеть не для отдельных вопросов, а для изучения целой темы, — подытожил Кириллов.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что в российских школах с 1 сентября вводится новая система изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Вместо модульного подхода появятся два обязательных курса по 34 часа каждый — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

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