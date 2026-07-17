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17 июля 2026 в 10:20

Терапевт перечислил крайне опасные симптомы во время дачных работ

Врач Кузьменко: трудности с передвижением в ходе дачных работ требуют медпомощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Трудности с передвижением, внезапная боль в груди, сильная нехватка воздуха и резкая головная боль могут сигнализировать об инфаркте и требуют незамедлительной медицинской помощи, предупредил в беседе с 360.ru терапевт Филипп Кузьменко. Предобморочное состояние — тоже веский повод вызвать скорую.

Нельзя списывать на обычную усталость внезапные состояния, когда ты не можешь встать и пойти. Тем более если такое происходит в первый раз. Обязательно нужно привлечь медицинскую помощь. Одна из частых ошибок [дачников] — нерегулярный прием лекарств от давления. Их нужно принимать всегда, не только когда давление высокое, но и когда оно в норме. Действие этих средств завязано на поддержании постоянной концентрации препарата в крови, а для этого требуется прием в одно и то же время каждый день, — отметил Кузьменко.

Он уточнил, что пропуск таблеток для коррекции давления, холестерина или сахара чреват скачками и впоследствии кризом. Другой серьезной ошибкой дачников врач назвал неправильную физическую нагрузку. Подъем тяжестей и работа в неудобных и статичных позах перегружают опорно-двигательный аппарат. Это прямой путь к боли в спине и суставах, заключил специалист.

Ранее Кузьменко заявил, что сильная одышка, холодный пот, необъяснимый страх смерти, боль за грудиной и тяжесть в этой области могут указывать на инфаркт. Он отметил, что в таком состоянии следует как можно скорее вызвать скорую помощь и не заниматься самолечением.

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