В России могут измениться правила индексации пенсий и соцвыплат

Лидер «Справедливой России» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал индексировать пенсии не раз в год, а каждый квартал. В беседе с NEWS.ru он отметил, что нынешняя система начислений не спасает граждан от реального удорожания жизни.

Действующая модель индексации пенсий и других социальных выплат нуждается в серьезной доработке. Ежегодно они индексируются 1 февраля с учетом официального показателя инфляции потребительских цен за предыдущий год. Цель хорошая — поддержать благосостояние пенсионеров, семей с детьми, других категорий льготников. Но люди приходят в магазины, а инфляция давно сожрала эту прибавку, поскольку цены уже убежали вперед. «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о переходе от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий. В этом случае изменение размера выплат будет отражать реальную ценовую динамику, — сказал Миронов.

Он отметил, что также логично и справедливо подобный порядок распространить и на другие социальные выплаты и пособия. По его мнению, парламент оперативно примет этот закон, чтобы учесть изменения в проекте федерального бюджета на будущий год.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.