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17 июля 2026 в 14:53

Россия и Азербайджан откроют совместный университет на базе СПбГУ

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Фото: NEWS.ru
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На базе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) будет создан Российско-Азербайджанский университет, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что в настоящее время в российских вузах обучаются порядка 9 тыс. азербайджанских студентов. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Ранее Байрамов рассказал, что экономический тренд между Баку и Москвой остается позитивным. По его словам, такая динамика сохраняется, несмотря на проблемы в мировой экономике. Также министр уточнил, что гуманитарная сфера является традиционно важным элементом двусторонних отношений между Азербайджаном и РФ.

В МИД РФ до этого назвали Азербайджан важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В министерстве подчеркнули, что отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов. Москва также подтвердила готовность оказывать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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