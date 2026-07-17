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17 июля 2026 в 14:45

Филипп Киркоров удивил поклонников изменениями во внешности

Киркоров показал изменения во внешности после похудения и виниров

Певец Филипп Киркоров Певец Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Внешность певца Филиппа Киркорова вновь стала предметом активного обсуждения в Сети: поклонники заметили изменения в лице артиста, обратили внимание на новый нос и обновленную улыбку. Пользователи, сравнивая свежие фотографии с прежними снимками певца, предположили, что Киркоров мог скорректировать форму носа, в частности «укоротить» его.

Также внимание поклонников привлекли новые зубы артиста — недавно он обновил улыбку с помощью виниров. Ранее певец заявлял, что хотел установить виниры с бриллиантами на клыки. За последнее время Киркоров заметно похудел, изменил форму фигуры и сделал новые татуировки.

До этого артист не скрывал, что прибегал к пластической хирургии: ему корректировали область живота, боков и спины, убирали мешки под глазами и меняли взгляд. Кроме того, певец демонстрировал поклонникам результат работы над внешностью, включая более гладкую кожу и изменения фигуры.

Ранее Киркоров рассказал, что сны с Аллой Пугачевой приносят ему удачу. По словам артиста, после таких сновидений в его жизни обязательно происходит что-то позитивное. При этом Киркоров признался, что самого содержания снов он не помнит.

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