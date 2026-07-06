«Помпон парфюм» — словно роза и пион в одном цветке: цветет до осени и наполняет сад нежным ароматом

«Помпон парфюм» — словно роза и пион в одном цветке: цветет до осени и наполняет сад нежным ароматом

Есть такие розы, возле которых хочется задержаться подольше. Роза ругоза «помпон парфюм» относится именно к таким сортам. Ее необычные густомахровые цветки напоминают маленькие пионы или воздушные помпоны: по краям лепестки окрашены в насыщенный малиновый оттенок, а в центре раскрывается нежное кремово-розовое облако.

Не менее впечатляет и аромат. Он легкий, сладковато-цветочный, с тонкими парфюмерными нотками, благодаря которым куст становится настоящим украшением зоны отдыха, террасы или дорожки. Цветки достигают около 8 см в диаметре и появляются волна за волной почти весь теплый сезон.

Куст вырастает всего до 75–80 см, поэтому отлично подходит не только для больших розариев, но и для небольших участков. Светло-зеленая листва красиво оттеняет яркие цветки, а аккуратная форма растения позволяет использовать его в миксбордерах, вдоль дорожек или как эффектный солитер.

Еще одно важное достоинство сорта — высокая выносливость. «Помпон парфюм» предпочитает солнечные места, обильно цветет с июня по октябрь и отличается высокой морозостойкостью — до −35 °С. Благодаря этому роза успешно зимует во многих регионах без сложного укрытия и каждый год вновь радует пышным цветением и тонким ароматом.