Если перец сбрасывает цветы и завязи в жару: сорт не виноват — чаще всего проблема решается за несколько дней

Если перец сбрасывает цветы и завязи в жару: сорт не виноват — чаще всего проблема решается за несколько дней

Летом многие огородники замечают неприятную картину: кусты выглядят здоровыми, активно цветут, но цветки и маленькие завязи один за другим опадают. Чаще всего причина вовсе не в болезнях и не в плохих семенах. При температуре выше +30–32 °C пыльца перца становится менее жизнеспособной, опыление ухудшается, и растение начинает избавляться от части будущего урожая, чтобы пережить жару.

К счастью, в большинстве случаев ситуацию можно исправить. Главное — не пытаться срочно «накормить» перец удобрениями, а сначала убрать факторы, которые вызывают у него стресс.

1. Поливайте правильно. Перец любит стабильную влажность почвы. Поливайте его утром или вечером теплой водой, хорошо промачивая грунт на всю глубину корней. Частые поверхностные поливы дают гораздо меньший эффект, чем редкие, но обильные.

2. Обязательно замульчируйте почву. Слой мульчи толщиной 5–7 см из подсушенной травы, соломы, компоста или перепревших опилок помогает сохранить влагу и защищает корневую систему от перегрева. Для перца это одна из самых эффективных мер в жаркое лето.

3. Защитите кусты от полуденного солнца. В теплице регулярно открывайте двери и форточки, чтобы не допускать перегрева воздуха. На грядке можно использовать притеняющую сетку или легкий спанбонд — даже небольшое затенение в самые жаркие часы заметно снижает стресс для растений.

4. Не перекармливайте азотом. В жару он стимулирует рост листьев, а не образование плодов. Гораздо полезнее подкормить перец комплексным удобрением с повышенным содержанием калия или использовать препараты с кальцием и бором строго по инструкции.

5. Не тревожьте растения без необходимости. Не стоит в это время сильно обрывать листья, глубоко рыхлить почву возле стеблей или резко менять режим полива. Любое дополнительное воздействие только усиливает стресс.

6. Следите за перепадами температуры. Перец плохо переносит не только сильную жару, но и резкие переходы от дневного зноя к прохладным ночам. В теплице важно поддерживать хорошую вентиляцию днем и не допускать, чтобы ночью она превращалась в слишком холодное помещение.