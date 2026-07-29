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29 июля 2026 в 08:57

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В ночь на 29 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 295 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 28 июля до 08:00 мск 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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