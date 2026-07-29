Стало известно о задержании одного из участников избиения ученого РАН В Екатеринбурге задержали одного из участников избиения ученого РАН Зезина

Правоохранители задержали в Екатеринбурге одного из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.

Поводом для агрессии послужило замечание, которое Зезин сделал детям, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый проводил подростков к зданию института, чтобы связаться с их родителями. После этого к вузу подъехали четыре джипа, из салона вышли двое мужчин. Сначала они избили Зезина, а затем его заместителя Александра Шанина. После избиения злоумышленники уехали вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину после гибели Зезина. Он попросил провести федеральную проверку по факту избиения, после которого ученый скончался.

До этого стало известно, что Зезин скончался на 68-м году жизни. Мужчина посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг. Его похоронили на Сибирском кладбище в Екатеринбурге в понедельник, 27 июля.