Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 08:58

Стало известно о задержании одного из участников избиения ученого РАН

В Екатеринбурге задержали одного из участников избиения ученого РАН Зезина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители задержали в Екатеринбурге одного из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не поступало.

Поводом для агрессии послужило замечание, которое Зезин сделал детям, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый проводил подростков к зданию института, чтобы связаться с их родителями. После этого к вузу подъехали четыре джипа, из салона вышли двое мужчин. Сначала они избили Зезина, а затем его заместителя Александра Шанина. После избиения злоумышленники уехали вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину после гибели Зезина. Он попросил провести федеральную проверку по факту избиения, после которого ученый скончался.

До этого стало известно, что Зезин скончался на 68-м году жизни. Мужчина посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг. Его похоронили на Сибирском кладбище в Екатеринбурге в понедельник, 27 июля.

Общество
избиения
ученые
РАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спикер ЗакСо Бабушкина сообщила о рабочих квотах для участников СВО
Ситуация в аэропортах России сегодня, 29 июля: отмены, задержки на вылет
Хинштейн: мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА на автомобиль
Раскрыто количество жертв в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
Захарова обвинила Киев в «возрождении практики мирового пиратства»
Захарова напомнила, о чем Россия уже предупреждала Европу
Стало известно, что будет грозить Дурову на территории России
ФСБ выступила с обращением к пособникам украинских кураторов
Подростки признались в поджогах по заданию с Украины
ФСБ обвинила спецслужбы Украины в использовании Telegram для терактов
Объявленному в розыск Дурову грозит пожизненный срок
В России задержаны десятки пользователей «Дайвинчик» за поджоги и нападения
Стало известно, какие зубные пасты россияне стали покупать чаще
Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за инцидента на борту
Стало известно о задержании одного из участников избиения ученого РАН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 июля: инфографика
В Таиланде нашли мопед брата и сестры, пропавших после тревожного сообщения
В России хотят создать белый список честных юристов одного профиля
Дурова обвинили в содействии терроризму
Над Чувашией сбили два украинских беспилотника
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.