Дайкон и черная редька в июле: сеем сейчас — храним всю зиму

Дайкон и черная редька в июле: сеем сейчас — храним всю зиму

Дайкон и черная редька в июле: сеем сейчас — храним всю зиму

Июль — экватор дачного сезона, когда освобождаются грядки из-под ранней зелени и лука, открывая возможности для новых посадок. В это время опытные огородники начинают планировать зимние запасы, в которых особое место занимают сочный дайкон и традиционная редька. Посадка в середине лета позволяет этим культурам сформировать крупные плоды без риска ухода в стрелку. Давайте разберемся, как правильно распорядиться оставшимся теплым сезоном и вырастить отличный урожай, богатый витаминами.

Чем примечательны для садоводов эти корнеплоды

На участках российских дачников чаще всего преобладают привычные культуры: картофель, морковь, капуста, свекла и кабачки. Однако такие редкие гости, как черная или зеленая редька, а также японский дайкон, незаслуженно остаются в тени, хотя уход за этими полезными корнеплодами не требует титанических усилий.

Черная редька — это признанный природный антибиотик, помогающий при простудах, а зеленая (маргеланская) ценится за мягкий вкус и пользу для пищеварения.

Деликатный дайкон практически не содержит горчичных масел, что делает его диетическим продуктом, идеальным для салатов.

Обе культуры прекрасно адаптированы к климату большинства российских регионов, ведь они любят прохладу и короткий световой день, который как раз наступает во второй половине лета. Если посеять их весной, растения быстро зацветут, а июльский посев гарантирует формирование сочного подземного урожая.

Секреты июльского посева: сроки и правила для богатого урожая

Чтобы получить крепкие овощи, которые будут храниться до самой весны, важно соблюдать простые правила агротехники:

сроки посадки: для среднеспелых и поздних сортов оптимально подходит период с середины июля до начала августа, когда световой день начинает сокращаться.

подготовка грядки: перед посевом почву глубоко перекапывают, так как длинным корням нужна рыхлая земля, и вносят золу, избегая свежего навоза.

посев дайкона: семена заделывают на глубину два сантиметра с расстоянием между растениями 30 сантиметров, чтобы корнеплоды не мешали друг другу.

посев редьки: черную и зеленую сеют по аналогичной схеме, но для черной расстояние можно сократить до 20 сантиметров, регулярно поливая всходы для сочности.

Дайкон и редька в июле — когда сеять и как ухаживать за корнеплодами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборка и зимнее хранение: как сберечь пользу до весны

Собрать урожай мало, нужно правильно подготовить его к длительной зимовке, сохранив сочность и витамины:

сроки уборки: собирают урожай до первых заморозков, примерно через 60–90 дней после всходов, аккуратно подкапывая вилами.

подготовка к лежке: ботву срезают, оставляя черешки около полутора сантиметров, а сами плоды слегка просушивают в тени, не смывая землю.

способ хранения: лучше всего урожай хранится в погребе при температуре от нуля до двух градусов тепла, пересыпанный влажным песком.

альтернатива в квартире: в условиях городской квартиры плоды можно сохранить в плотных полиэтиленовых пакетах с перфорацией на утепленном балконе или в холодильнике.

Посадка этих культур в июле — это ваш лучший шанс обеспечить семью витаминами на всю зиму. Не бойтесь экспериментировать с сортами, ведь уход за ними прост, а польза огромна. Желаю вам дружных всходов и богатого урожая на ваших грядках!

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