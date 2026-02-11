Зимняя Олимпиада — 2026
Как сделать погреб на дачном участке: от выбора типа до обустройства полок

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция по строительству и обустройству
Редкий частный дом обходится без погреба на участке — это едва ли не первое, что делали люди после возведения дома. Обустройство хранилища для запасов еды было приоритетной задачей для каждой семьи, ведь от этого зависело выживание в холодные месяцы.

Может ли погреб для хранения овощей и консервации заменить холодильник?

Частично — да, но полностью — нет.

  • Зимой правильно построенный погреб на даче своими руками поддерживает температуру +2…+8 градусов, что идеально для овощей, фруктов, заготовок и консервов.

  • Летом же температура повышается до +10…+15 градусов, поэтому скоропортящиеся продукты все равно требуют холодильника.

Продукты в погребе хранятся месяцами и даже годами благодаря стабильному микроклимату: естественной прохладе земли, умеренной влажности 85–95% и постоянной циркуляции воздуха через систему вентиляции. Земля выступает природным теплоизолятором, не позволяя погребу промерзать зимой и перегреваться летом.

Выбор места и типа: наземный, полузаглубленный, подземный — плюсы и минусы

Перед тем как построить погреб на даче своими руками, необходимо правильно выбрать место. Идеальное расположение — возвышенность или небольшой холм на участке, где грунтовые воды залегают максимально глубоко.

  • От жилых построек отступают минимум 3–5 метров, чтобы не подрывать фундамент.

  • От границы соседского участка отступ должен составлять не менее 1 метра согласно строительным нормам.

  • Важно узнать уровень грунтовых вод: если они находятся выше 2,5 метра от поверхности, придется строить наземный или полузаглубленный вариант.

  • Погреб на участке с высокими грунтовыми водами требует обязательного устройства дренажной системы — без нее помещение будет регулярно затапливаться.

  • Также следует учесть удобство подхода и возможность вывода вентиляционных труб.

Как сделать погреб на дачном участке: от выбора типа до обустройства полок

Виды погребов: выбираем подходящий тип

Существуют три основных типа погребов, каждый со своими особенностями.

Наземный погреб

Располагается полностью на поверхности земли, представляет собой утепленную постройку с земляной обсыпкой.

  • Плюсы: простота строительства, минимальные земляные работы, подходит для участков с очень высокими грунтовыми водами.

  • Минусы: требует качественного утепления, занимает место на участке, сложнее поддерживать стабильную температуру летом.

Виды погребов — наземный или подземный — различаются именно степенью заглубления и трудоемкостью постройки.

Полузаглубленный погреб

Заглубляется в землю на 0,7–1,5 метра, остальная часть возвышается над поверхностью.

  • Плюсы: оптимальное сочетание простоты строительства и эффективности хранения, меньший риск подтопления, экономия материалов, удобный пологий спуск.

  • Минусы: все равно требует гидроизоляции нижней части, занимает место на участке.

Этот вариант среди прочих считается золотой серединой для большинства дачников.

Подземный погреб

Полностью заглублен в землю на 2–3 метра, только входная часть находится на поверхности.

  • Плюсы: лучше всего держит стабильную температуру круглый год, максимально эффективен для длительного хранения, не занимает полезное пространство участка.

  • Минусы: трудоемкое строительство, высокие затраты, необходимы серьезная гидроизоляция и вентиляция погреба, невозможен при высоких грунтовых водах без дренажа.

Как выбрать тип погреба

Выбор зависит от нескольких факторов.

  1. Если грунтовые воды находятся ближе 1,5 метра к поверхности, строить можно только наземный вариант либо полузаглубленный с дренажем.

  2. Для долговременного хранения больших объемов урожая, вина и консервации лучше выбрать подземный тип.

  3. Если бюджет ограничен и нужен погреб быстро — наземный или полузаглубленный варианты строятся проще и дешевле.

  4. Оцените также физические возможности: рыть глубокий котлован вручную очень тяжело.

Выбор места и типа: наземный, полузаглубленный, подземный — плюсы и минусы

Пошаговое строительство: котлован, стены, гидроизоляция, перекрытие, вентиляция

Для начала вам нужно провести расчет размеров будущей «ямки». Стандартный проект и материалы для строительства погреба предполагают помещение 2,5 х 2,5 метра при высоте 2,2–2,3 метра. Для семьи из 3–4 человек с урожаем в 300–500 кг этого достаточно. Если заготовок больше — увеличьте площадь до 3 х 3 метра. Высота должна позволять свободно передвигаться взрослому человеку.

Рытье котлована

Котлован копают на 30–40 см шире планируемого погреба с каждой стороны — это место для гидроизоляции и дренажа. Глубина для подземного варианта — 2,5–3 метра, для полузаглубленного — 1–1,5 метра. Дно тщательно утрамбовывают, засыпают слоем щебня 10–15 см для дренажа, затем укладывают армирующую сетку. Если погреб строится на участке с высокими грунтовыми водами, дно выстилают геотекстилем перед щебнем, а вокруг котлована прокладывают дренажные трубы с уклоном к дренажному колодцу.

Укрепление стен

Стены делают из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона толщиной 20–30 см. Кирпичную кладку ведут в полтора-два кирпича на цементном растворе. Для монолитных бетонных стен устанавливают опалубку с арматурным каркасом, заливают бетоном за один прием — так избегают швов и протечек.

Как построить погреб на даче своими руками максимально надежно? Используйте бетон марки М200–М300 с добавлением гидроизолирующих присадок. После застывания стен проводят их оштукатуривание цементным раствором.

Гидроизоляция

Гидроизоляция и вентиляция погреба — два критически важных элемента. Гидроизоляцию проводят снаружи и изнутри. Наружную делают обмазочной битумной мастикой в 2–3 слоя или наклеивают рулонные материалы (рубероид, гидроизол). Швы между материалом тщательно герметизируют. Пол защищают укладкой пленки или рубероида под бетонную стяжку.

Погреб на участке с высокими грунтовыми водами требует особенно тщательной гидроизоляции: после наружной обмазки стен делают глиняный замок толщиной 20–30 см и дренажную систему по периметру. Внутри стены дополнительно обрабатывают проникающей гидроизоляцией.

Перекрытие

Потолочное перекрытие делают из бетонных плит, толстых досок на балках или заливают монолитную плиту толщиной 15–20 см с армированием.

  • Перекрытие утепляют пенопластом, керамзитом или минеральной ватой толщиной 10–15 см, чтобы предотвратить промерзание зимой и образование конденсата.

  • Сверху делают гидроизоляцию рубероидом или пленкой, засыпают землей слоем 30–50 см.

  • Проект и материалы для строительства погреба должны предусматривать люк или дверь с тамбуром для входа.

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция по строительству и обустройству

Вентиляция

Правильные гидроизоляция и вентиляция погреба обеспечивают сохранность продуктов. Вентиляция бывает естественной и принудительной. Для естественной устанавливают две трубы диаметром 10–15 см: приточную, нижний край которой располагают в 20–30 см от пола, и вытяжную, верхний край которой находится под потолком.

  • Трубы выводят наружу на высоту 0,5–1 метр над уровнем земли.

  • Вытяжную трубу утепляют, чтобы не образовывался конденсат.

  • На концах труб устанавливают защитные козырьки от осадков и сетки от грызунов.

  • Вентиляция погреба для хранения овощей и консервации должна обеспечивать полный воздухообмен 1–2 раза в час.

Борьба с сыростью и плесенью: как сделать правильную гидро- и теплоизоляцию

Чтобы погреб для хранения овощей и консервации служил долго, необходим грамотный уход.

  • Дважды в год — весной и осенью — проводят полную уборку: выносят все полки, просушивают, белят стены известью с добавлением медного купороса для дезинфекции.

  • Идеальная температура хранения — +2…+8 градусов, влажность — 85–95%. Контролировать микроклимат помогают термометр и гигрометр.

  • Если влажность повышена, усиливают вентиляцию или ставят ящики с негашеной известью, которая впитывает влагу.

  • Если воздух слишком сухой, расставляют емкости с водой или увлажняют пол.

  • Гидроизоляция и вентиляция погреба нуждаются в регулярной проверке: осматривайте стены на предмет протечек, прочищайте вентиляционные трубы от паутины и мусора.

Правильная гидро- и теплоизоляция решает проблему кардинально: снаружи стены изолируют битумом и рулонными материалами, потолок утепляют пенопластом или минватой, делают отмостку вокруг входа для отвода дождевых вод.

Внутреннее обустройство: полки, стеллажи, освещение, поддержание микроклимата

Как сделать погреб на дачном участке: от выбора типа до обустройства полок

Обустройство полок и стеллажей в погребе, предусмотренном для хранения овощей и консервации, требует продуманного подхода. Самый практичный материал — дерево (сосна, ель, дуб), пропитанное антисептиком. Металлические стеллажи прочнее, но подвержены коррозии во влажной среде, их нужно красить.

Оптимальные размеры:

  • ширина полок — 50–70 см;

  • глубина — 30–40 см.

Расстояние между полками зависит от высоты банок:

  • для литровых — 20 см;

  • двухлитровых — 25 см;

  • трехлитровых — 30 см.

Длина секций не должна превышать 60–70 см, иначе полки прогнутся под весом заготовок. Обустройство полок и стеллажей в погребе лучше планировать вдоль стен, оставляя центр свободным для размещения ящиков с картофелем и корнеплодами.

Освещение

Для погреба подходит светодиодное освещение 12 или 220 вольт с влагозащитой класса IP44 и выше. Достаточно 1–2 светильников суммарной мощностью 15–20 Вт. Выключатель размещают у входа или наверху у люка. Проводку укладывают в гофрированные трубы для защиты от влаги. Розетки в погребе не рекомендуются из-за высокой влажности.

Поддержание микроклимата

Идеальный микроклимат для погреба для хранения овощей и консервации:

  • температура +2…+8 градусов;

  • влажность — 85–95%;

  • постоянный воздухообмен.

Контролировать параметры помогают термометр и гигрометр, которые размещают на средней полке.

При избыточной влажности ставят ящики с негашеной известью или устанавливают осушитель. Обустройство полок и стеллажей в погребе должно предусматривать свободное пространство для циркуляции воздуха — не ставьте стеллажи вплотную к стенам, оставляйте зазор 5–10 см.

Полезные советы для обустройства погреба

Тем, кто задумался, как построить погреб на даче своими руками, стоит начать с готового проекта. Найти хорошие проекты можно на строительных форумах, специализированных сайтах или заказать у специалистов. Проект и материалы для строительства погреба лучше согласовать с опытными строителями.

Независимо от вида погреба — наземный, подземный или полузаглубленный — его можно дополнительно украсить снаружи: обложить камнем, засеять крышу травой, установить декоративную дверь — хранилище станет элементом ландшафтного дизайна участка.

Ранее мы рассказывали, каких животных и птиц можно разводить на садовых участках.

