Хрустящий картофель фри: идеальный способ приготовления, как в ресторане

Семья и жизнь

Хрустящий картофель фри: идеальный способ приготовления, как в ресторане

Хрустящий картофель фри: идеальный способ приготовления, как в ресторане

Хотите самый вкусный картофель фри, который хрустит как в ресторане, но готовится дома проще простого? Этот рецепт с непопулярным ингредиентом — арахисовым маслом — сделает картошку незабываемой. Забудьте о скучных вариантах: здесь каждый кусочек тает во рту с ореховым оттенком.

Пошаговый рецепт

Картофель (1 кг крупных плодов с плотной мякотью) тщательно вымойте, очистите и нарежьте брусочками 1 см толщиной. Замочите в холодной воде на 30 минут, чтобы убрать лишний крахмал: это ключ к хрусту. Слейте воду, обсушите полотенцем. Смешайте с кукурузным крахмалом (2 ст. л.), паприкой (копченой, 1 ч. л.), солью и перцем. Добавьте 2 ст. л. арахисового масла, 100 мл рафинированного арахисового масла (это редкий секрет хруста, не путать его с арахисовой пастой) — оно пропитает картошку ароматом и сделает самый вкусный картофель фри золотистым снаружи. Разогрейте масло (растительное для жарки, 200 мл) в глубокой сковороде до 170 °C. Жарьте порциями 4–5 минут до румяности, вынимайте шумовкой. Дайте стечь жиру на бумаге. Для суперхруста повторите жарку при 190 °C еще 2 минуты. Посыпьте солью.

Этот самый вкусный картофель фри готовится за 1 час, идеален для ужина и покоряет всех. Готовьте и наслаждайтесь!

Ранее мы делились с вами секретами пользы кисломолочных продуктов.