Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:44

Стало известно, кто требует сноса построек Киркорова и его соседей

Бизнесмен Рыськов обратился в прокуратуру по поводу участков соседей Киркорова

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на соседей певца Филиппа Киркорова по участку на Мякининском полуострове, передает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы. По мнению предпринимателя, береговую полосу захватили минимум 20 участков, несмотря на то, что это нарушает законодательство.

В материале сказано, что общая кадастровая стоимость береговой полосы на сегодняшний день составляет 689 млн рублей. Рыськов просит ведомство принять меры по освобождению береговой полосы от всех строений и восстановления природного ландшафта. Предприниматель намерен дойти до Верховного суда для решения вопроса с участками.

Ранее саратовский предприниматель заявил, что Киркоров обязан демонтировать строения на своем участке вблизи Москвы-реки. По его утверждению, данная территория относится к землям общего пользования и не принадлежит артисту. В спор была вовлечена прокуратура по решению Красногорского суда.

Однако Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя, требовавшего запретить Киркорову пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки. Как уточнил адвокат артиста Роман Кузьмин, в постановлении суда значится отказ.

Филипп Киркоров
постройки
участки
Генпрокуратура
соседи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.