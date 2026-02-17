Стало известно, кто требует сноса построек Киркорова и его соседей

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на соседей певца Филиппа Киркорова по участку на Мякининском полуострове, передает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующие документы. По мнению предпринимателя, береговую полосу захватили минимум 20 участков, несмотря на то, что это нарушает законодательство.

В материале сказано, что общая кадастровая стоимость береговой полосы на сегодняшний день составляет 689 млн рублей. Рыськов просит ведомство принять меры по освобождению береговой полосы от всех строений и восстановления природного ландшафта. Предприниматель намерен дойти до Верховного суда для решения вопроса с участками.

Ранее саратовский предприниматель заявил, что Киркоров обязан демонтировать строения на своем участке вблизи Москвы-реки. По его утверждению, данная территория относится к землям общего пользования и не принадлежит артисту. В спор была вовлечена прокуратура по решению Красногорского суда.

Однако Красногорский суд Московской области отклонил иск предпринимателя, требовавшего запретить Киркорову пользоваться пирсом и теннисным кортом на берегу Москвы-реки. Как уточнил адвокат артиста Роман Кузьмин, в постановлении суда значится отказ.