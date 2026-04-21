21 апреля 2026 в 15:54

NASA поможет разобраться в загадочных исчезновениях исследователей НЛО

NASA поможет ФБР в расследовании гибели и исчезновений исследователей НЛО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) выразило готовность оказать помощь федеральным агентствам в расследовании обстоятельств гибели и исчезновений ученых, сообщил телеканал Fox News. Речь идет о специалистах, работавших в сферах ядерной физики и космических исследований, включая изучение НЛО.

По данным телеканала, в ведомстве опасаются, что специалисты могли стать жертвами преследований за свою работу. В Белом доме заявили Fox News, что администрация США серьезно относится к этим делам и активно сотрудничает с ФБР и другими профильными ведомствами.

Согласно информации Fox News, с 2023 года в США при невыясненных обстоятельствах пропали без вести или погибли не менее восьми ученых, связанных с исследованиями космоса и ядерной физики. Позже телеканал уточнил, что с 2022 года число таких случаев достигло 11. Среди них — специалист NASA Майкл Хикс, сотрудница Национальной лаборатории Лос-Аламос Милисса Касиас и бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд.

Ранее сообщалось, что в Альбукерке пропал генерал-майор ВВС США в отставке и эксперт по НЛО Уильям Нил Маккасланд. Он мог располагать чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США, а также данными об исследованиях НЛО.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

