NASA поможет разобраться в загадочных исчезновениях исследователей НЛО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) выразило готовность оказать помощь федеральным агентствам в расследовании обстоятельств гибели и исчезновений ученых, сообщил телеканал Fox News. Речь идет о специалистах, работавших в сферах ядерной физики и космических исследований, включая изучение НЛО.

По данным телеканала, в ведомстве опасаются, что специалисты могли стать жертвами преследований за свою работу. В Белом доме заявили Fox News, что администрация США серьезно относится к этим делам и активно сотрудничает с ФБР и другими профильными ведомствами.

Согласно информации Fox News, с 2023 года в США при невыясненных обстоятельствах пропали без вести или погибли не менее восьми ученых, связанных с исследованиями космоса и ядерной физики. Позже телеканал уточнил, что с 2022 года число таких случаев достигло 11. Среди них — специалист NASA Майкл Хикс, сотрудница Национальной лаборатории Лос-Аламос Милисса Касиас и бывший генерал-майор ВВС США Уильям Маккасланд.

Ранее сообщалось, что в Альбукерке пропал генерал-майор ВВС США в отставке и эксперт по НЛО Уильям Нил Маккасланд. Он мог располагать чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США, а также данными об исследованиях НЛО.