Трое топ-менеджеров «Эксмо» задержаны за распространение ЛГБТ-материалов

Троих топ-менеджеров крупнейшего в России издательского дома «Эксмо» задержали в рамках уголовного дела о распространении ЛГБТ-материалов (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о двух книгах, в том числе скандально известном романе «Лето в пионерском галстуке».

По информации канала, в числе задержанных — генеральный директор компании Евгений Капьев и главный редактор Александра Шипетина. Основанием для уголовного преследования послужили результаты психолого-лингвистических судебных экспертиз.

Так, исследование показало, что в романах «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) содержатся признаки экстремистской ЛГБТ-идеологии.

В московских офисах «Эксмо» прошли обыски. Следственные действия идут по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.