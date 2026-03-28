«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев о продолжении диалога РФ и США

«Поджигателей войны» огорчает тот факт, что диалог по урегулированию украинского конфликта будет продолжаться, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на нападки западных стран на встречу парламентариев РФ и США.

Межпарламентские связи между Россией и США были фактически заморожены после 2014 года на фоне введения антироссийских санкций. Недавний визит делегации Госдумы в Вашингтон стал первым за долгое время.

Дмитриев также отметил, что противники диалога боятся, что коммуникация между Россией и США разоблачит их ложные и коррумпированные нарративы. По мнению спецпредставителя президента, именно эти силы стремятся не допустить мирного урегулирования и сохранить эскалацию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с журналистами подвел итоги визита российской делегации в Вашингтон. По его словам, прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном свидетельствует о том, что импульс, заданный лидерами двух стран в Анкоридже, не утрачен.