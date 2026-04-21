Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:54

Суд принял еще одно решение по делу хирургов, у которых умерли пациенты

Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу хирургов Елагина и Кадзаева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу потерпевшей стороны на решение по делу пластических хирургов Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Их обвиняли в смерти пациента.

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила без изменения постановление Савеловского районного суда Москвы. Этим решением было прекращено уголовное дело в отношении Елагина и Кадзаева.

Врачи обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Основанием для прекращения дела послужило истечение срока давности уголовного преследования.

Апелляцию в Мосгорсуд подала потерпевшая сторона. В 2024 году после операции на желудке, которую проводили Елагин и Кадзаев, скончался продюсер Петр Гаврилов. Спустя год умерла еще одна пациентка Елагина, 29-летняя Елена.

Ранее в Брянске возбудили уголовное дело против хирурга, который забыл медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале. Через некоторое время из-за осложнений женщина умерла.

Общество
Москва
суды
врачи
смерти
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.