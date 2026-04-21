Суд принял еще одно решение по делу хирургов, у которых умерли пациенты Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу хирургов Елагина и Кадзаева

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу потерпевшей стороны на решение по делу пластических хирургов Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Их обвиняли в смерти пациента.

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила без изменения постановление Савеловского районного суда Москвы. Этим решением было прекращено уголовное дело в отношении Елагина и Кадзаева.

Врачи обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Основанием для прекращения дела послужило истечение срока давности уголовного преследования.

Апелляцию в Мосгорсуд подала потерпевшая сторона. В 2024 году после операции на желудке, которую проводили Елагин и Кадзаев, скончался продюсер Петр Гаврилов. Спустя год умерла еще одна пациентка Елагина, 29-летняя Елена.

Ранее в Брянске возбудили уголовное дело против хирурга, который забыл медицинскую салфетку в брюшной полости пациентки во время операции, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале. Через некоторое время из-за осложнений женщина умерла.