Путин пообещал приехать в Алтайский край

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов пообещал обязательно приехать в Алтайский край. С предложением о поездке выступила глава Калманского района российского субъекта Ольга Чернолуцкая, она также рассказала о душевности проживающих там людей.

Ольга Валерьевна, спасибо большое за приглашение. Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю, — сказал Путин.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года.

Также известно, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини в среду, 22 апреля. В пресс-службе Кремля отметили, что глава африканского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.