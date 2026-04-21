Путин пообещал приехать в Алтайский край

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов пообещал обязательно приехать в Алтайский край. С предложением о поездке выступила глава Калманского района российского субъекта Ольга Чернолуцкая, она также рассказала о душевности проживающих там людей.

Ольга Валерьевна, спасибо большое за приглашение. Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю, — сказал Путин.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что визит президента России в Китай намечен на первую половину 2026 года.

Также известно, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини в среду, 22 апреля. В пресс-службе Кремля отметили, что глава африканского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

Владимир Путин
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

