21 апреля 2026 в 12:31

Кремль анонсировал встречу Путина с лидером африканской страны

Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов 22 апреля в Москве

Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские острова Патриком Эрмини в среду, 22 апреля, заявили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что глава африканского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

22 апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что в рамках встречи планируется обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества. В частности, главы государств затронут темы политической, торгово-экономической, гуманитарной и международной проблематики.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян с рабочей поездкой. Глава ведомства проведет ряд рабочих встреч, в том числе с корейским коллегой — министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

