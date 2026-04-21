Кремль анонсировал встречу Путина с лидером африканской страны Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов 22 апреля в Москве

Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Сейшельские острова Патриком Эрмини в среду, 22 апреля, заявили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что глава африканского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

22 апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что в рамках встречи планируется обсуждение актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества. В частности, главы государств затронут темы политической, торгово-экономической, гуманитарной и международной проблематики.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян с рабочей поездкой. Глава ведомства проведет ряд рабочих встреч, в том числе с корейским коллегой — министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке предстоящего визита Путина в Китай. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва и Пекин ведут совместную работу над графиком поездки.