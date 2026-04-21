Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:00

«Маленьких солдат не бывает»: Путин о работе муниципальных служащих

Путин заявил, что солдат — это звучит гордо

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Солдат — это звучит гордо, а «маленьких солдат» не бывает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. Так глава государства ответил на реплику сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие — «маленькие солдаты», передает пресс-служба Кремля.

Здесь я подискутирую с Ириной Михайловной: маленьких солдат не бывает, солдат — это звучит гордо! сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все собравшиеся на своих постах выполняют очень важную миссию служения не только муниципалитету и проживающим там людям, но и всей стране, поскольку страна как раз и состоит из муниципалитетов и людей. Путин также, сославшись на Гусеву, добавил, что они — команда, и поблагодарил присутствующих.

Ранее президент заявил, что Россия уже знает исход конфликта вокруг Украины. Москва при этом не станет делать публичных заявлений на этот счет, а сосредоточится на реализации поставленных задач и достижении намеченных целей, добавил он.

Прежде Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Власть
Россия
Владимир Путин
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.