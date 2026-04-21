«Маленьких солдат не бывает»: Путин о работе муниципальных служащих Путин заявил, что солдат — это звучит гордо

Солдат — это звучит гордо, а «маленьких солдат» не бывает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов. Так глава государства ответил на реплику сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие — «маленькие солдаты», передает пресс-служба Кремля.

Здесь я подискутирую с Ириной Михайловной: маленьких солдат не бывает, солдат — это звучит гордо! — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все собравшиеся на своих постах выполняют очень важную миссию служения не только муниципалитету и проживающим там людям, но и всей стране, поскольку страна как раз и состоит из муниципалитетов и людей. Путин также, сославшись на Гусеву, добавил, что они — команда, и поблагодарил присутствующих.

