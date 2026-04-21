Стало известно, где похоронят художника Шинкарева Художника Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Художника, одного из основателей и главного идеолога творческой группы митьков Владимира Шинкарева похоронят 23 апреля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, заявил ТАСС его друг художник Дмитрий Шагин. Церемония прощания пройдет в храме Спаса Нерукотворного Образа.

Прощание пройдет <...> в храме Спаса Нерукотворного Образа. Затем в 13:30 мск будут похороны на Смоленском кладбище, — сказал Шагин.

О смерти Шинкарева стало известно в воскресенье, 19 апреля. Художник скончался в возрасте 72 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

