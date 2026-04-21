Стало известно, где похоронят художника Шинкарева

Художника Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Художника, одного из основателей и главного идеолога творческой группы митьков Владимира Шинкарева похоронят 23 апреля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, заявил ТАСС его друг художник Дмитрий Шагин. Церемония прощания пройдет в храме Спаса Нерукотворного Образа.

Прощание пройдет <...> в храме Спаса Нерукотворного Образа. Затем в 13:30 мск будут похороны на Смоленском кладбище, — сказал Шагин.

О смерти Шинкарева стало известно в воскресенье, 19 апреля. Художник скончался в возрасте 72 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

До этого в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина сообщили, что 9 апреля ушел из жизни ведущий актер труппы заслуженный артист России Виктор Яковлев. Ему было 74 года. В театре уточнили, что артист продолжительное время сражался с тяжелым недугом.

В конце марта скончался заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

