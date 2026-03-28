28 марта 2026 в 00:55

В Госдуме озвучили, о чем свидетельствуют переговоры делегации из РФ в США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с журналистами подвел итоги визита российской делегации в Вашингтон. По его словам, прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном свидетельствует о том, что импульс, заданный лидерами двух стран в Анкоридже, не утрачен.

Никонов подчеркнул, что результаты переговоров с американскими парламентариями и представителями Белого дома нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. Однако сам факт возобновления диалога говорит о многом. Значение импульса, который был придан отношениям между двумя странами в Анкоридже во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, «нельзя преуменьшать.

В последние дни были дискуссии о том, жив ли «дух Анкориджа». Мне представляется, что он жив, — указал Никонов.

В ходе визита делегация Госдумы провела встречи с членами Конгресса и представителями администрации США. Российская сторона рассчитывает на ответный визит американских конгрессменов в Москву в ближайшее время.

Ранее Никонов отметил, что участники российской делегации сохраняли позитивный настрой во время всех встреч в Вашингтоне. Парламентарии изначально рассчитывали на продуктивную работу.

