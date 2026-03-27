27 марта 2026 в 17:15

Глава делегации Госдумы раскрыл настрой депутатов перед переговорами в США

Никонов: делегация ГД настроена на работу перед вторым днем переговоров в США

Вячеслав Никонов Вячеслав Никонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская парламентская делегация находится в хорошем расположении духа перед вторым днем переговоров в Вашингтоне, заявил РИА Новости глава переговорной группы, заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, депутаты настроены на плодотворную работу.

Лучшее. <...> Работаем, — указал депутат в ответ на просьбу оценить настроение членов ГД.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии продолжают дипломатический десант в Вашингтоне. Первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова отмечала, что в пятницу, 27 марта, делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила в подарок от американских конгрессменов носки с изображением президента США Дональда Трампа. Кроме того, парламентарии из России получили открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщал, что первый день переговоров российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов прошел успешно. При этом дипломат отказался раскрывать детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых соглашений.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

