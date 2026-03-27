Депутатов Госдумы одарили в США носками с Трампом Конгрессмены подарили российским депутатам носки с изображением Трампа

Российская делегация в США получила от американских конгрессменов носки с изображением президента Штатов Дональда Трампа в качестве подарка, заявил ТАСС член ГД Михаил Делягин. Также российские парламентарии получили открытку, посвященная советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Они подарили носки с Трампом и личный жетон от конгрессвумен [Анны Паулины] Луны — есть у них такая форма выражения приязни, — заявил парламентарий.

До этого депутат Светлана Журова заявила, что российские парламентарии продолжают активное взаимодействие с американскими коллегами в США. По ее словам, в пятницу, 27 марта, делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома. Журова подчеркнула, что депутаты настроены позитивно в преддверии переговоров.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что делегация российского парламента направила приглашение своим американским коллегам принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы. Он заявил, что между странами существует много общего.