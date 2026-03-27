27 марта 2026 в 16:09

Депутатов Госдумы одарили в США носками с Трампом

Конгрессмены подарили российским депутатам носки с изображением Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская делегация в США получила от американских конгрессменов носки с изображением президента Штатов Дональда Трампа в качестве подарка, заявил ТАСС член ГД Михаил Делягин. Также российские парламентарии получили открытку, посвященная советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Они подарили носки с Трампом и личный жетон от конгрессвумен [Анны Паулины] Луны — есть у них такая форма выражения приязни, — заявил парламентарий.

До этого депутат Светлана Журова заявила, что российские парламентарии продолжают активное взаимодействие с американскими коллегами в США. По ее словам, в пятницу, 27 марта, делегация Госдумы проведет встречи не только с экспертами и политологами, но и с представителями Белого дома. Журова подчеркнула, что депутаты настроены позитивно в преддверии переговоров.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что делегация российского парламента направила приглашение своим американским коллегам принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к Дню Победы. Он заявил, что между странами существует много общего.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

