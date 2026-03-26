«Много общего»: конгрессменов пригласили в Москву на День Победы Чернышов: делегация РФ пригласила конгрессменов США на празднование Дня Победы

Российская парламентская делегация направила приглашение американским коллегам посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы, рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, страны многое объединяет.

Да, мы приглашали наших коллег на празднование Дня Победы, приглашали на другие форматы. Я думаю, что у нас много общего впереди, — сказал парламентарий.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что переговоры российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов завершились успешно. При этом детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей глава диппредставительства РФ раскрывать не стал.

Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что визит делегации депутатов Государственной думы в Соединенные Штаты организован по приглашению американского конгрессмена. По словам парламентария, речь идет об Анне Паулине Луне.