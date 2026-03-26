Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 18:43

Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США

Слуцкий заявил, что делегацию Госдумы в США пригласила конгрессвумен Луна

Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит делегации депутатов Государственной думы в Соединенные Штаты организован по приглашению американского конгрессмена, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, речь идет об Анне Паулине Луне.

Визит депутатов Госдумы в США проходит по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой мы были и остаемся в прямом контакте, — сказал Слуцкий.

Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей и преодоления «токсичного наследия».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин дал детальные установки парламентариям перед их визитом в Соединенные Штаты. По его словам, российский лидер будет подробно проинформирован о результатах контактов в США.

Россия
США
Леонид Слуцкий
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.