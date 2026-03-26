Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США Слуцкий заявил, что делегацию Госдумы в США пригласила конгрессвумен Луна

Визит делегации депутатов Государственной думы в Соединенные Штаты организован по приглашению американского конгрессмена, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости. По словам парламентария, речь идет об Анне Паулине Луне.

Визит депутатов Госдумы в США проходит по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой мы были и остаемся в прямом контакте, — сказал Слуцкий.

Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей и преодоления «токсичного наследия».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин дал детальные установки парламентариям перед их визитом в Соединенные Штаты. По его словам, российский лидер будет подробно проинформирован о результатах контактов в США.