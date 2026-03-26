В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США Посольство: визит депутатов в США станет шагом к преодолению токсичного наследия

Визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Вашингтоне. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей.

Данный визит имеет важное значение и с точки зрения реанимации межпарламентских связей, и как практический шаг по преодолению «токсичного наследия» недавнего прошлого, — сказали в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что о необходимости такой работы договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп еще в ходе первого телефонного разговора после инаугурации американского лидера. Та договоренность была достигнута более года назад.

Российские дипломаты отметили, что предстоящие контакты позволят сторонам лучше понять позиции друг друга. Также, по их мнению, визит поможет снять раздражители, накопившиеся в двусторонних отношениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин дал детальные установки парламентариям перед их визитом в Соединенные Штаты. По его словам, российский лидер будет подробно проинформирован о результатах контактов в США.