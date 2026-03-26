26 марта 2026 в 12:47

В Кремле раскрыли, что Путин сказал парламентариям перед их визитом в США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин дал детальные установки российским парламентариям перед их визитом в Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, российский лидер будет детально проинформирован о результатах контактов в США.

По Конституции внешнюю политику Российской Федерации определяет именно глава государства, президент РФ, поэтому все установки от президента получены нашими парламентариями <...> [Путин] будет детально проинформирован о результатах тех контактов, которые состоятся в Соединенных Штатах, — сказал Песков.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что делегация депутатов Госдумы отправилась в США для восстановления диалога. По его словам, это «тестовая» встреча, на основе которой будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Прежде парламентарий отмечал, что единство Евросоюза оказалось под угрозой из-за действий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он заявил, что председатель ЕК ведет себя крайне агрессивно, демонстрируя русофобские настроения, при этом в ЕС есть политики, которые последовательно отстаивают интересы своих стран.

