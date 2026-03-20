Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими «диктаторскими замашками» бросила вызов единству Евросоюза, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, председатель ЕК буквально бьется в «русофобском припадке».

Вызовом единству ЕС стали диктаторские замашки фон дер Ляйен, которая бьется буквально в русофобском припадке и заявляет о запрете всем государствам-членам ЕС покупать российскую нефть даже в случае энергоколлапса, — пояснил он.

При этом в ЕС есть политики, которые последовательно защищают интересы своих стран — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо, добавил Слуцкий. Однако их позиция, противоречащая линии главы ЕК, вряд ли способна развалить Евросоюз, отметил парламентарий.

К развалу ЕС приведет оголтелая поддержка неонацистов на Украине любой ценой — диктатуры и двойных стандартов в том числе. И все — во имя целей нанесения стратегического поражения России руками украинцев. Уверен, что примеру Братиславы и Будапешта последуют и другие. Сейчас накоплен достаточный протестный потенциал навязыванию решений, противоречащих интересам простых европейцев, — подчеркнул собеседник.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет обойтись без российской нефти. По его мнению, на осознание этого факта у ЕС осталось около двух недель.